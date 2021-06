Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Lagerhalle

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch (23.06.), 17.00 Uhr, und Donnerstag, 04.45 Uhr, in eine Lagerhalle an der Gildestraße eingestiegen. Ein Zeuge bemerkte am frühen Donnerstagmorgen, dass die Haupteingangstür des Gebäudes beschädigt war. Die Täter öffneten diese Tür auf noch unbekannte Art und Weise und gelangten so in die Lagerhalle, die von mehreren Firmen genutzt wird. Die einzelnen Firmenhallen sind durch Wände getrennt. Die Täter dursuchten die Räumlichkeiten von zwei Firmen. Sie öffneten dort unter anderem Schränke und durchsuchten diese. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell