Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruchdiebstahl in zwei Feuerwachen

Hörstel (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (23.06.) und Donnerstag (24.06.) in die Feuerwachen an der Lütkenfelder Straße und an der Uferstraße eingestiegen. An der Lütkenfelderstraße in Dreierwalde haben die Täter zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 09.15 Uhr, ein Fenster zu einem Büroraum auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und gelangten so in das Gebäude. Im Büroraum zerstörten sie ein weiteres Fenster, das zur angrenzenden Fahrzeughalle führt. Dort durchsuchten die Täter die Fahrzeuge und entwendeten eine Hydraulikschere, einen Hydraulikspreizer, einen Hydraulikstempel, ein Akkuladegerät sowie diverse Akkus. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden. An der Uferstraße in Hörstel haben sich Unbekannte zwischen Mittwochabend, 22.00 Uhr, und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr, Zutritt zur Feuerwache verschafft. Die Täter zerstörten eine Plexiglasscheibe an einem Rolltor und gelangten so in die Feuerwache. Dort durchsuchten die Einbrecher ebenfalls die Fahrzeuge und entwendeten diverse Werkzeuge. Genaue Angaben über die Art der Werkzeuge sowie die Höhe des Sachschadens konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

