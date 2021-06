Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag (21.06.), 22.00 Uhr, und Dienstag (22.06.), 06.00 Uhr, die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Der VW Golf war in Höhe der Rolandstraße 86 geparkt. Aus dem Fahrzeug ist ersten Angaben zufolge nichts entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

