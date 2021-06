Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag (22.06.21), 16.30 Uhr, auf Mittwoch (23.06.21), 06.40 Uhr, in einen Baucontainer an der Gutenbergstraße eingestiegen. Die Täter hebelten eine Scheibe an der Tür des Containers auf und gelangten so in das Innere. Im Container brachen sie einen Schrank auf und entwendeten Werkzeugzubehör. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell