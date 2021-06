Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Öffentlichkeitsfahndung nach Raub

Lengerich (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Vormittag des 27. März 2021 auf dem Wochenmarkt in Lengerich einem 90-jährigen das Portemonnaie entrissen. Der Senior konnte einen Sturz nur mit Mühe verhindern. Mit der Kreditkarte des 90-Jährigen wurde später Bargeld bei der Deutschen Bank abgehoben. Des Weiteren kaufte der Tatverdächtige in einer Tankstelle Zigaretten und Getränke mit der Karte. Die PIN tippte er dabei mit der linken Hand ein. Der Tatverdächtige sprach nur gebrochen deutsch. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nun mit Fotos nach dem Unbekannten gefahndet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515. Hier der link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/lengerich-raub-taschendiebstahl-computerbetrug

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell