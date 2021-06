Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

Am Donnerstag (24.06.) ist im Ortsteil Büren ein Fahrzeug am Heideweg beschädigt worden. Ein unbekannter Verursacher hat das Schutzblech eines Anhängers im Bereich des rechten Reifens beschädigt. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr am Heideweg 1 abgestellt. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Ein Zeuge hatte zunächst einen Knall wahrgenommen und sah danach zwei Jugendliche im Bereich des Anhängers. Ob sie etwas mit dem verursachten Schaden zu tun haben, kann nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

