POL-ME: Hoher Sachschaden und drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Ratingen - 2010142

Am Mittwochabend (28. Oktober 2020) kollidierte auf der Krummenweger Straße, aus bisher ungeklärter Ursache, ein 71-jähriger Ratinger mit seinem Mercedes Benz mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Ka. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes auf die linke Seite und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Das war passiert:

Gegen 18:15 Uhr befuhr der 71-jährige Ratinger mit seinem Mercedes Benz die Krummenweger Straße in Ratingen-Lintorf in Richtung Mülheimer Straße. In Höhe der Haus-Nummer 66 kollidierte der Ratinger, aus bisher ungeklärter Ursache, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Ka, welcher hierdurch vorwärts auf einen vor ihm geparkten Peugeot geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls kippte die Mercedes A-Klasse auf die linke Seite und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Sowohl der 71-jährige Fahrer als auch die zwei elfjährigen Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Sowohl der Ford Ka als auch die Mercedes A-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

