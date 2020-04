Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dieb will Schokolade im Wert von 600 Euro stehlen

Borgentreich (ots)

Schokolade im Warenwert von 600 Euro wollte ein bislang unbekannter Täter in einem Discounter in Borgentreich stehlen. Am Samstag, 25. April, hatte der Ladendieb gegen 16.45 Uhr in dem Einkaufsmarkt an der Emmerkertorstraße einen Einkaufswagen mit Schokolade bepackt. Als er den Markt mit diesem vollen Wagen ohne zu bezahlen durch die Eingangstür verlassen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin des Marktes beobachtet. Diese Mitarbeiterin verfolgte ihn gemeinsam mit einer weiteren Kollegin über den Parkplatz. Bei der Flucht ließ der Dieb den Einkaufswagen stehen, rannte weiter und konnte unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang fiel ein dunkles Auto auf, das auf dem Parkplatz offenbar gewartet hatte. Der Fahrer startete, als der Dieb an ihm vorbeilief, fuhr erst langsam über den Parkplatz, beschleunigte dann und fuhr in die gleiche Richtung wie der flüchtende Täter.

Der Ladendieb wird beschrieben als etwa 16 Jahre alt, schlank, groß, gepflegte Erscheinung. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Kaputzenjacke und weiße Sneaker. Der Mann in dem dunklen Auto hatte ein rundes Gesicht und kurze Haare.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell