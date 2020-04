Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher dringen in Schule ein

Brakel (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Schule in Brakel an der Straße "Am Bahndamm" ein. In Büroräumen wurden Schreibtische und Schränke durchsucht. Ein massiver Stahlschrank wurde aufgebrochen, Wertgegenstände oder Bargeld befanden sich nach erster Einschätzung jedoch nicht darin. Nachdem die Täter noch weitere benachbarte Räume aufgebrochen und durchsucht hatten, verließen sie das Gebäude mit bislang noch unbekannter Beute. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen 23. April um 15 Uhr bis 24. April, um 10.30 Uhr ereignet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

