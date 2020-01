Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rote Ampel missachtet und mit Straßenbahn kollidiert - beide Fahrzeuge abschleppreif

Heidelberg (ots)

Zwei abschleppreife Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in der Kurfürsten-Anlage. Ein 24-Jähriger war gegen 14:40 Uhr mit seinem VW in der Lessingstraße in Richtung Mittermaier Straße unterwegs und missachtete an der Einmündung zur Kurfürsten-Anlage eine rote Ampel. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn. Dabei wurden das Auto und die Straßenbahn so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell