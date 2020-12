Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Junger Mann bei der Kollision mit Zug schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montagmorgen, 28.12.2020, ist ein junger Motorradfahrer in Bad Säckingen mit einem Zug kollidiert. Gegen 06:40 Uhr hatte der 18-jährige auf seiner 125er die geschlossene Schranke am Bahnübergang der Waldshuter Straße zur B 34 umfahren, nachdem ein Zug den Übergang passiert hatte. Er wurde dabei von einem zweiten herannahenden Zug erfasst. Der junge Mann erlitt schwere, nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Schweizer Klinik. Die 55 Jahre alte Lokführerin stand unter Schock und wurde ebenso medizinisch betreut. Von den sechs Passagieren wurde niemand verletzt. An der Yamaha des jungen Mannes war kein Kennzeichen angebracht. Das Motorrad war nicht mehr zugelassen. Der Bahnverkehr war bis kurz vor 09:30 Uhr unterbrochen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Sachschaden am Motorrad und Zug liegt bei insgesamt ca. 20000 Euro. Neben der Landes- und Bundespolizei war der Rettungsdienst und die Feuerwehr Bad Säckingen im Einsatz.

