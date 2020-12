Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Weihnachten im Gefängnis

FreiburgFreiburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26.12.020, in Waldshut-Tiengen festgenommen worden. Nach einem Hinweis war der 42-jährige gegen 20:30 Uhr direkt in die Arme einer Polizeistreife gelaufen, als er versuchte, über eine Terrasse zu flüchten. Da der Mann nicht in der Lage war, die verhängte Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro zu bezahlen, musste er nun noch an Weihnachten ins Gefängnis.

