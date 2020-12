Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Autofahrer gerät von der Straße - Fußgängerin kommt mit Schrecken davon

Freiburg (ots)

Mit dem Schrecken davon kam am Samstag, 26.12.2020, eine Fußgängerin in Jestetten. Nur knapp war die Frau von einem Auto verfehlt worden, dessen 72 Jahre alter Fahrer in der Ortsdurchfahrt von der Fahrbahn geraten war. Gegen 18:30 Uhr hatte der Mann seinen Fiat gestartet, obwohl die Scheiben noch nicht vollständig frei waren. Das Auto streifte fast die Fußgängerin auf dem Gehweg und prallte dann gegen ein Schild. Der Fahrer setzte zurück und touchierte noch einen Gartenzaun. Dann stoppte er seine Fahrt. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

