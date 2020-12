Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand in einem Mehrfamilienhaus

FreiburgFreiburg (ots)

Die Feuerwehr Weil am Rhein musste am Montag, 28.12.2020, gegen 10 Uhr, zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Rad ausrücken. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet hier eine Waschmaschine in der Wohnung in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zwei Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht.

