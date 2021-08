Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer vor ehemaligem Bunker

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.08.2021) wurde die Polizei wegen eines Randalierers in der Bergstraße alarmiert. Passanten war ein 27-jähriger Mann aufgefallen, der gegen 06.45 Uhr im Bereich der ehemaligen Bunkeranlage mit Steinen um sich warf. Als die Polizeibeamten eintrafen, warf er Steine gegen die Bunkerwand. Da der Mann sich ausgesprochen aggressiv verhielt, musste er gefesselt werden. Im Anschluss wurde der alkoholisierte 27-Jährige zur Verhinderung von Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Personen- oder Sachschäden sind durch die Steinwürfe glücklicherweise nicht entstanden. Der Grund für das Verhalten des Mannes konnte nicht ermittelt werden. (sch)

