FW-E: Feuer im Kronenberg Center - Brandmeldeanlage und Sicherheitspersonal verhindern Schlimmeres

Essen-Westviertel, Haedenkampstraße, 09.07.2021, 00:12 Uhr (ots)

Kurz nach Mitternacht (09.07.2021) wurde die Feuerwehr Essen über die automatische Brandmeldeanlage zum Kronenberg Center alarmiert. Beim Eintreffen hatten mehrere Rauchmelder ausgelöst. Der vorgehende Trupp konnte eine Verrauchung der Verkaufsräume eines im Umbau befindlichen Supermarktes innerhalb des Einkaufszentrums erkennen. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Kühlaggregat in Brand geraten. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher und einem Wandhydranten unternommen. Sie konnten eine Ausbreitung zwar verhindern, den Brand jedoch nicht löschen. Von der Feuerwehr wurde die Brandbekämpfung und Menschenrettung eingeleitet. Zunächst war unklar wie viele Mitarbeiter sich aufgrund von Umbauarbeiten noch im Gebäude befinden. Es wurden acht Personen aus dem Gebäude geführt, von denen niemand verletzt wurde. Für die Lösch-und Nachlöscharbeiten mussten Teile des Kühlaggregates auseinandergebaut werden, um an die letzten Glutnester zu kommen. Für die Brandbekämpfung wurden die im Gebäude verbauten Wandhydranten genutzt. Im Anschluss kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz um die Verkaufsräume zu entrauchen. In Summe wurden vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und einem Rettungswagen für rund drei Stunden im Einsatz. (CR)

Info: Bei Wandhydranten handelt es sich um formstabile Schläuche auf einer Schlauchtrommel. Diese können zur Selbsthilfe und zum Einsatz für die Feuerwehr für erste Löschversuche, ähnlich wie ein Feuerlöscher genutzt werden. Die Wasserlieferung liegt dabei zwischen 24 und 200 Litern pro Minute. Bei Wandhydranten, die auch für die Feuerwehr nutzbar sind, kann der formstabile Schlauch abgekuppelt und durch Schläuche der Feuerwehr ersetzt werden. Bei großen Objekten kann so gezielt ein Löschangriff vorgenommen werden und erspart das Verlegen von Rollschläuchen über lange Strecken.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell