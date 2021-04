Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 16-Jähriger nach Auseinandersetzung tödlich verletzt - 1. Folgemeldung: 19 -Jähriger in Untersuchungshaft

Flensburg (ots)

Am Karfreitag (02.04.21), gegen 18.15 Uhr, stach ein 19-jähriger Flensburger während einer Auseinandersetzung auf einer Aussichtsplattform in der Straße Am Schloßwall auf einen 16-Jährigen ein. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsbemühungen erlag der Junge wenig später im Krankenhaus seiner Verletzung.

Die am Samstagmittag (03.04.21) durchgeführte Obduktion bestätigte, dass der Messerstich im Kopfbereich des 16-Jährigen todesursächlich war.

Am Samstagnachmittag wurde der 19-jährige Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell