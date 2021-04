Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Nach Einbrüchen in Supermarkt 16-jährigenTäter ermittelt

Breklum (ots)

Am Montag (29.03.21), um 00.20 Uhr, wurde in einen Supermarkt in der Husumer Straße in Breklum eingebrochen. Der Täter schlug ein Fenster ein und betrat anschließend den Verkaufsraum. Er entwendete eine Flasche Alkohol und Zigaretten.

Bereits ca. vier Wochen zuvor, am Sonntag (28.02.21), wurde auf gleiche Art und Weise in diesen Supermarkt eingebrochen. Bei dieser Tat entwendete der Täter Zigaretten und verursachte bereits einen Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Aufgrund der Spurenlagen konnte die Kriminalpolizei Niebüll nun einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt und am gestrigen Tag konnten umfangreiche Beweismittel bei der durchgeführten Durchsuchung sichergestellt werden. Der junge Mann wird sich nun für beide Einbruchstaten verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

