POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Telefonbetrüger schon wieder erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Ein Betrüger war in den letzten Tagen mit der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" in Gäufelden-Tailfingen erfolgreich und gelangte so an mehrere hundert Euro in Form von Gutscheinkarten. Zwischen Samstag, 10:00 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr erhielt eine 46-Jährige mehrere Anrufe eines Unbekannten, der ihr einen angeblichen Gewinn aus einem Gewinnspiel in Höhe von 94.000 Euro in Aussicht stellte. Vor der Auszahlung seien aber noch 5.000 Euro Gebühren, bezahlbar mit Gutscheinkarten eines Internetdienstes, zu leisten. Im Anschluss daran sei eine persönliche Gewinnübergabe bei der Frau zu Hause vorgesehen. Nachdem die 46-Jährige bereits mehrere Gutscheincodes an den Unbekannten übermittelt hatte, erkannte sie durch Recherchen im Internet die hinlänglich bekannte Betrugsmasche. Die Codes waren allerdings bereits eingelöst worden.

