Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch gegen 08:25 Uhr ein in einem Parkhaus in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen abgestelltes Streufahrzeug in Brand. Das Fahrzeug war unter einer Ein- und Ausfahrtsrampe geparkt und kurz vorher noch in Benutzung. Die Flammen zogen auch Gebäudeteile des Parkhauses in Mitleidenschaft, so dass die alarmierte Feuerwehr das Parkhaus sperrte, da die Statik mutmaßlich beeinträchtigt wurde. Das Streufahrzeug selbst brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurden Sachschäden am Fahrzeug und dem Gebäude in Höhe von etwa 65.000 Euro verursacht. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und das Polizeirevier Böblingen waren mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell