Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schule

Gronau (ots)

Einbrecher sind in eine Schule an der Landgrafenstraße in Gronau eingedrungen. Über ein Flachdach stiegen die Unbekannten durch ein Dachfenster in das Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell