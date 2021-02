Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand in Wickrath

Mönchengladbach- Wickrath, 26.02.2021, 13:20 Uhr, Poststraße 61 (ots)

Am heutigen Freitag Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Wohnungsbrand nach Wickrath zur Poststraße gerufen. In einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses brannte es im Wohnzimmer. Die Feuerwehr führte einen Löschangriff mit zwei Trupps jeweils unter Pressluftatmer und C-Rohr durch. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Mittels einer Wärmebildkamera wurde die Wohnung und das Dach nach eventuellen Glutnestern abgesucht. Dabei wurden keine weiteren Brandherde gefunden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, da alle Bewohner das Gebäude zügig verlassen hatten und sich in der betroffenen Wohnung zum Brandzeitpunkt niemand aufhielt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) mit verstärkenden Fahrzeugen von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rettungsdienst mit dem Notarzt sowie dem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

