Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in Wohnhochhaus verhindert

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 24.02.2021, 17:43 Uhr, Ahrener Feld (ots)

Am heutigen Abend gegen 17:43 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf 112 zu einem Brand in einem Wohnhochhaus im Ahrener Feld alarmiert. Im 4. Obergeschoss sollte es zu einem Brand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Aus einer verschlossenen Wohnung drang Brandgeruch, der nach angebranntem Essen roch. Die Etage im Wohnhochhaus wurde von der Feuerwehr vorsorglich geräumt. Die Wohnungseingangstür musste gewaltsam geöffnet werden. Die Vermutung der Feuerwehr bestätigte sich. In der leeren Wohnung verbrannte Essen auf dem Herd. Der Herd wurde abgestellt und der Kochtopf abgelöscht. Noch während den Löscharbeiten kamen die Mieter nach Hause. Die Etage und die Wohnung mussten noch durch die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Danach konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Den überraschten Mietern wurde der neue Wohnungstürschlüssel durch die Feuerwehr übergeben. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Martin Bonn, Brandamtmann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell