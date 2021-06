Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Kronau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Schillerstraße in Kronau wurden am Dienstagmittag eine 47-jährige Frau und ihr 10-jähriger Sohn leicht verletzt.

Die Opel-Fahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs und wollte nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen herannahenden Audi eines 35-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch ein hinzugeeiltes Rettungsteam zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von rund 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sven Brunner, Pressestelle

