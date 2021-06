Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten 7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in der Karlsruher Oststadt ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 09:35 Uhr auf der Durlacher Allee in Richtung Innenstadt. Im Bereich einer Fahrbahnzusammenführung wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Da sich nach ihren Angaben ein Fahrzeug neben ihr befand, beschleunigte sie ihren Pkw um einfädeln zu können. Hierbei prallte sie gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW, der in der Folge auf einen Mercedes aufgeschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde die 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.

