POL-HA: Gefälschter Führerschein vorgezeigt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Iserlohner Straße kontrollierte die Polizei am Donnerstag (26.08.2021) einen Autofahrer, der den Beamten einen gefälschten Führerschein vorzeigte. In den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr war der 33-Jährige mit einem Golf in die Kontrolle gefahren. Das Foto auf dem ausgehändigten Führerschein stimmte nicht mit dem Erscheinungsbild des Mannes überein. Zudem war die Unterschrift augenscheinlich ebenfalls gefälscht. Der 33-Jährige gab an, nichts von der Fälschung zu wissen. Weitere Angaben wollte er nicht machen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 33-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

