POL-HA: Pedelec-Faher bei Unfall leicht verletzt. Autofahrer flüchtet

Hagen-Boele (ots)

Auf dem Boeler Ring stürzte am Mittwoch (25.08.2021) um 16 Uhr ein Pedelec-Fahrer. Der 64-Jährige befand sich nach bisherigem Ermittlungsstand in einem Kreisverkehr, als ein Auto aus Richtung Bathey kommend ebenfalls in diesen einfuhr. Der Hagener gab an, dass der silberne Pkw ohne vorher zu bremsen in den Kreisverkehr fuhr. Um einen Zusammenprall zu vermeiden, bremste der Mann sein Fahrrad stark ab. Dabei hob sein Hinterrad ab und er stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich die Schwerter Straße entlang in Fahrtrichtung Vorhalle. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Eine Fahndung nach dem beteiligten Auto verlief ohne Erfolg. Es könnte sich um einen silbernen Pkw mit einem Kennzeichen aus Herne handeln. Weitere Angaben konnte der Radfahrer nicht machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

