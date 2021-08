Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird in Gewahrsam genommen, nachdem er Passanten belästigte

Hagen-Mitte (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde am Dienstag in Gewahrsam genommen, nachdem er mehrfach und wiederholt andere Passanten belästigte und verfolgte. Der Hagener wurde am Berliner Platz gegen 20.30 Uhr von Polizisten angetroffen. Zuvor hatten sie ihm bereits an zwei anderen Örtlichkeiten einen Platzverweis erteilt, dem er zwar nachkam, dann aber am Bahnhofsbereich Personen belästigte. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 2,3 Promille. Da er bereits zuvor negativ aufgefallen war und sein Verhalten nicht änderte, entschieden sie sich für die Ingewahrsamnahme. (arn)

