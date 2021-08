Polizei Hagen

POL-HA: Polizist bei Widerstand verletzt und nicht mehr dienstfähig

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (24.08.2021) gegen 22.30 Uhr leistete ein 39-Jähriger Widerstand bei einem Polizeieinsatz und verletzte einen Beamten. Der Polizist war nicht mehr dienstfähig und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. In der Brunnenstraße hatte der 39-jährige Hagener zuvor in einer Wohnung randaliert und diese verwüstet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war er weiterhin sehr aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen. Er konnte sich nicht ausweisen und schubste einen Polizisten. Er wurde weiter gewalttätig, schlug und trat nach den Beamten, sperrte sich immer wieder massiv und spuckte einem Polizisten mehrfach ins Gesicht. Zudem drohte er den Einsatzkräften verbal. Er konnte erst mit Hilfe weiterer Polizisten beruhigt werden, die zur Unterstützung gerufen wurden. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes. Er wurde deshalb nach ärztlicher Behandlung zwangseingewiesen. Eine Strafanzeige gegen ihn wurde gefertigt. (arn)

