POL-HA: Drei Autos stehen in Flammen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwoch (25.08.2021) erwachten mehrere Zeugen gegen 01:20 Uhr aus dem Schlaf, als sie auf der Vorhaller Straße einen lauten Knall vernahmen. Dort brannte ein geparkter Honda in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits auf einen VW vor und einen Mercedes hinter dem brennenden PKW übergegriffen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei erschien am Einsatzort und begann mit der Spurensuche. Aktuell kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen gesehen? Hat sich jemand zu der Tat bekannt oder mit ihr geprahlt? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

