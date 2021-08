Polizei Hagen

POL-HA: 87-Jährige verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Hagen-Dahl (ots)

Im Laufe des Mittwochs (25.08.2021) verursachte eine 87-Jährige mehrere Unfälle und beging eine Unfallflucht. Die Seniorin war am Morgen gegen 10.30 Uhr in der Dahler Straße an einer roten Ampel auf ein stehendes Auto aufgefahren. Die 57-jährige Opel-Fahrerin verständigte sich mit der Hagenerin darauf, am rechten Fahrbahnrand zu halten zur weiteren Klärung. Die Seniorin lenkte ihr Auto jedoch lediglich kurz zur Seite und setzte ihren Weg dann wieder fort. Hierbei touchierte sie mit ihrem Skoda anschließend in einer Baustelle mehrere Warnbaken. Die Polizei konnte die 87-Jährige antreffen und stellte nach der Unfallaufnahme ihren Führerschein sicher. Sie machte einen verwirrten Eindruck. Ihr wurde durch die Beamten erklärt, dass sie keine erlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Sie entgegnete dies verstanden zu haben. Gegen 15.30 Uhr verursachte sie jedoch einen weiteren Unfall. In der Straße Hangweg in Dahl stieß sie aus Richtung Am Stuckenhagen kommend gegen einen geparkten Anhänger und schob diesen in ein geparktes Auto. Die Hagenerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Skoda der Seniorin musste aufgrund starker Beschädigungen abgeschleppt werden. Am gesamten Tag entstand ein Sachschaden in Höhe von über 21.000 Euro. (arn)

