Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (25.08.2021) wurden zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. In einer Parfümerie in der Elberfelder Straße hatte das Ehepaar gemeinschaftlich versucht Ware im Wert von über 500 Euro zu entwenden. Gegen 14.30 Uhr schirmte der 46-Jährige seine 45-jährige Frau ab, damit diese hochwertige Flacons unbemerkt in ihre Tasche stecken konnte. Dabei wurde das Duo jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei hinzurief. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten das Ehepaar vorläufig fest und brachten beide Personen in das Polizeigewahrsam. Der 46-Jährige und seine 45-jährige Ehefrau erhielten eine Strafanzeige. (arn)

