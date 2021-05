Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Mann mit Axt unterwegs

In ein Krankenhaus kam ein 35-Jähriger nachdem er am Montag mit einer Waffe in Laichingen unterwegs war.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil ein Mann in der Stadtmitte mit einer Axt in der Hand unterwegs sein soll. Die Polizei kam und forderte den Mann auf, die Waffe wegzulegen. Nachdem er das getan hatte, flüchtete er. Weit kam er nicht. Kurze Zeit später machte ihn die Polizei dingfest, wogegen er sich wehrte. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der 35-Jährige befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus.

