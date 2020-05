Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 41-jähriger Radfahrer stürzt nach Vollbremsung wegen entgegenkommender Radfahrer - Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen drei entgegenkommenden Radfahrer musste ein 41-jähriger Fahrradfahrer am Sonntag gegen 11.50 Uhr auf einem Weg unterhalb der Unteren Mühlstraße am Ortseingang von Mühlhausen voll abbremsen. Der Radler stürzte über den Lenker auf den Asphalt und verletzte sich dabei, zu einer Kollision kam es nicht. Der Verletzte war von Rotenberg in Richtung Mühlhausen unterwegs, als ihm die drei Radfahrer auf Mountainbikes in einer schwer einsehbaren Kurve entgegenkamen. Nach dem Sturz erkundigten sich die Radfahrer nach dem Wohlbefinden des gestürzten, nach einigen Minuten verließen sie aber die Unfallstelle.

Bei den Radfahrern handelt es sich um Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 20 Jahren.

Sie wurden durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

1. ca. 170 - 175 cm groß, durchtrainiert, blonde Haare. Er trug eine beigefarbene Hose und ein beigefarbenes langärmeliges Trikot oder Pullover mit dem Wappen einer "US-Sportmannschaft"

2. ca. 165 - 170 cm groß, schlank. Er trug eines Basecap, Bluejeans und ein langärmeliges Trikot oder Pullover in dunkler Farbe mit dem Wappen einer "US-Sportmannschaft"

3. ca. 15 - 20 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle Haare. Bekleidet mutmaßlich mit einer Cap, Bluejeans und ebenfalls einem langärmeligen Trikot oder Pullover mit dem Wappen einer "US-Sportmannschaft"

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

