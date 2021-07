Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau in Parkanlage belästigt

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine 52-jährige Frau aus Castrop-Rauxel im Bereich Dortmunder Straße/Tiergartenstraße "Rennwiese" an. Der Mann hatte die Hose ein Stück heruntergelassen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau lief weg, der Unbekannte ging ihr zunächst noch hinterher, ließ dann aber von ihr ab. Personenbeschreibung: ca. 1,70m groß, 20-30 Jahre alt, hagere Statur, kurze dunkle Haare, gestreiftes dunkles T-Shirt, Jeanshose, Turnschuhe Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

