Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tatverdächtiger nach versuchtem Aufbruch einer Paketstation identifiziert

Mönchengladbach (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (26) hat die Polizei am frühen Samstagmorgen (17.07.2021, ca 1:40 Uhr) einen mutmaßlichen Täter identifiziert, der sich an einer Paketstation am Platz der Republik zu schaffen gemacht hat. Der Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet, wie er versuchte die Paketstation aufzubrechen. Als er den Tatverdächtigen daraufhin ansprach entfernte sich dieser vom Tatort. Der Mann begab sich zu einer Personengruppe, die sich im Nahbereich aufhielt. Zwischenzeitlich informierte der Zeuge die Polizei. Mehrere Einsatzfahrzeuge fuhren zum Tatort. Polizisten trafen in Tatortnähe auf den 28-jährigen Tatverdächtigen. Der Zeuge hatte angegeben, dass der mutmaßliche Täter mit einer auffälligen Jacke bekleidet war. Die Einsatzkräfte konnten bei der Annäherung beobachten, wie der 28-Jährige versuchte, sich einer ebensolchen Jacke zu entledigen. Außerdem beobachteten sie, wie er auch noch andere Gegenstände wegwarf. Diese stellten sich als mutmaßliche Tatwerkzeuge heraus. Sie wurden unmittelbar in seiner Nähe aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt. Der 28-Jährige will mit dem versuchten Aufbruch der Paketstation nichts zu tun haben. Die Ermittlungen dauern an. (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell