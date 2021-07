Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raubversuch mit Waffe

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (17.07.2021) ist der Polizei gegen 01:00 Uhr ein schwerer Raubversuch gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Frau (24 Jahre) und zwei Männer (22 und 24 Jahre) durch zwei Unbekannte auf der Croonsallee angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht.

Laut den Aussagen der Geschädigten, wurde zunächst einer der Männer ohne Vorwarnung von hinten geschlagen und zu Boden gestoßen. Kurz danach ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und wendeten sich dem anderen Mann der Gruppe zu. Dieser wurde ebenfalls bedroht und geschlagen. Außerdem wurde Geld gefordert. Dabei soll einer der Männer eine Schusswaffe gezogen haben, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Weil kein Geld ausgehändigt wurde, gingen die Angreifer anschließend in Richtung Kaiserstraße davon.

Kurz darauf wurde eine Polizeistreife in dem Bereich auf zwei verdächtige Personen aufmerksam. Als die Beamten die beiden Männer an einem Parkhaus auf der Viersener Straße ansprachen, flüchteten die Verdächtigen, konnten aber kurz darauf gestellt werden. Entlang ihres Fluchtweges konnte die Polizei im Anschluss einige verdächtige Gegenstände sicherstellen. Unter anderem eine geladene Schreckschusswaffe. Weil die 21- und 23-jährigen Verdächtigen alkoholisiert waren und sich aggressiv verhielten, wurden sie in Gewahrsam genommen und vernommen. Anschließend wurden die Männer entlassen.

Nach ersten Ermittlungen könnte die Tat im Zusammenhang mit vorrausgegangenen persönlichen Streitigkeiten zwischen verschiedenen Personen stehen. Die Ermittlungen dauern an. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell