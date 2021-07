Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach - Hardterbroich (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, stellte der Bewohner eines Hauses an der Grevenbroicher Straße in Mönchengladbach-Hardterbroich fest, das in seine Wohnung eingebrochen wurde. Die herbeigerufene Polizei fand auf der Grevenbroicher Straße in Tatornähe mehrere Gegenstände, unter anderem eine Geldkassette, die dieser Straftat zugedordnet werden konnte. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren.

