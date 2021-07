Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher klettert auf Balkon und dringt nachts in Wohnung ein

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Über den Balkon einer im Hochparterre gelegen Wohnung auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses an der Königstrßae in Mönchengladbach-Rheydt verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag, 17.07.2021 auf Sonntag, 18.07.2021, Zugang zur dortigen Wohnung. Aus der auf dem Esstisch liegenden Handtasche der Wohnungsinhaberin wurde die Geldbörse entwendet. Während der Tat erwachte die Wohnungsinhaberin und rief nach ihrem Ehemann. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht, entnahm das Bargeld aus der Geldbörse liess diese auf dem Balkon zurück. Die herbeigerufene Polizei fahndete in der Tatortumgebung, ohne den Täter jedoch aufzugreifen. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell