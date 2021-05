Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mehrere Sturmeinsätze am Mittwochnachmittag

Bremerhaven (ots)

Im Laufe des Mittwochnachmittags wurden der Feuerwehr Bremerhaven einige umgestürzte Bäume und herabfallende Gegenstände gemeldet. So kam es zu einem Einsatz in der Hafenstraße, bei dem lose Dachziegel gesichert werden mussten. Im Adolf-Hoff-Weg im Bürgerpark lag ein Baum über einen Gehweg. Der Technische Trupp der Feuerwehr zersägte den Baum und räumte den Weg wieder frei. Auch in der Hans-Böckler-Straße lag ein Baum über einem Stichweg zur Schule. Gegen 18:00 Uhr musste die Spadener Straße kurzfristig gesperrt werden, da ein großes Blechteil auf die Straße zu fallen drohte. Durch den Einsatz einer Drehleiter konnten die Einsatzkräften der Feuerwehr das Blech eines Flachdaches in etwa 10m Höhe sichern, sodass die Straße für den Verkehr gegen 18:15 Uhr wieder frei gegeben werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell