Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Garagenbrand in der Eupener Straße

Bremerhaven (ots)

Gegen 22:30 Uhr ging in der Integrierten Regionalleitstelle der Feuerwehr Bremerhaven ein Notruf über ein Feuer in einer Garage in der Eupener Straße ein.

Unverzüglich wurde der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Garage im Vollbrand und die Flammen griffen bereits auf eine weitere Garage und angrenzende Büsche und Bäume über. Sofort wurden die Löschmaßnahmen von einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Kurz darauf wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz eingesetzt, um das Feuer gezielt zu bekämpfen.

Gegen 23:10 wurde von dem Einsatzleiter vor Ort "Feuer aus" gemeldet. Danach wurden alle Bereiche auf Glutnester kontrolliert und es begannen die Aufräumarbeiten. Der Einsatz dauerte insgesamt ca. eine Stunde und es waren 18 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr vor Ort. Über Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskünfte geben.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell