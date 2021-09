Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260921-746: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nümbrecht (ots)

Am 26.09.2021 befuhr eine 24-jährige PKW Fahrerin aus Wiehl, gegen 10:50 Uhr, die Gouvieuxstraße in Nümbrecht, aus Richtung Göpringhausen kommend, in Richtung Ortskern Nümbrecht. In Höhe eines Sportplatzes beabsichtigte sie nach links, auf den dortigen Parkplatz, abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden, 77-jährigen, Rennradfahrer aus Nümbrecht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer verstarb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer trug keinen Fahrradhelm. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

