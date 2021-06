Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 22.55 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Stadtpark in Papenburg. Eine Personengruppe soll dabei ein bislang unbekanntes Opfer in Höhe des dortigen Spielplatzes geschlagen haben. Zudem soll es zu einer Schussabgabe aus einer Schreckschusspistole gekommen sein. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0 zu melden.

