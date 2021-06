Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Frau bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Am Montag kam es auf der Hünteler Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau war gegen 17 Uhr in einem Opel in Richtung Tinner Weg unterwegs. Vermutlich aufgrund von Rollsplitt verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 20-jährige Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell