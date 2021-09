Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270921-749: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Waldbröl (ots)

Ein Radfahrer hat am Samstagabend (25. September) beim Überholen eine Pedelec-Fahrerin zu Fall gebracht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der Flüchtige fuhr gegen 20.35 Uhr mit einem Rad auf dem Geh-/Radweg der Homburger Straße in Richtung Rathaus. Kurz vor der Einmündung mit der Turnerstraße fuhr er beim Überholen so nah an einer 36-jährigen Pedelec-Fahrerin vorbei, dass es zu einer Berührung kam. Die Waldbrölerin kam daraufhin zu Fall, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Der Unbekannte war etwa 25-30 Jahre alt, hatte einen Oberlippenbart, einen hohen Haaransatz und an den Seiten kurzgeschnittene Haare. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 8199 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell