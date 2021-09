Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270921-748: Führerscheine nach Alkoholunfällen beschlagnahmt

Waldbröl (ots)

Zwei Führerscheine hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen (26. September) nach Unfällen in den Ortschaften Wilkenroth und Hasenbach einbehalten.

Gegen 00.45 Uhr war ein 23-Jähriger in Waldbröl-Wilkenroth mit seinem Auto gegen einen geparkten PKW geraten. Der Wiehler war nach einem Streit auf einer privaten Veranstaltung in sein Auto gestiegen, um die Örtlichkeit zu verlassen. Beim Zurücksetzten kam er allerdings nicht weit und fuhr rückwärts gegen einen geparkten PKW. Die hinzugerufene Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein, da der 23-Jährige stark unter Alkoholeinwirkung stand.

Etwa eine viertel Stunde später hielt die Polizei auf der Denklinger Straße einen 31-jährigen Waldbröler an, der einem Streifenwagen aus Richtung Waldbröl-Hasenbach mit einem frischen Unfallschaden entgegen kam. Der Fahrer hatte eine deutliche Alkoholfahne, zeigte Gleichgewichtsstörungen und sprach undeutlich; ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von fast 2,8 Promille an. Etwa einen Kilometer vom Anhalteort entfernt fand die Polizei einen VW Bora, der am Fahrbahnrand der Hasenbacher Straße stand und einen starken Heckschaden aufwies, der zum Schadensbild am Auto des 31-Jährigen passte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme, stellte den Führerschein sicher und leitete zudem ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

