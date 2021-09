Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schlägerei auf dem Forumsplatz - Zeugen gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Wie der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, ereignete sich am Donnerstag, dem 12.08.2021 zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr ein tätlicher Angriff auf einen 16-Jährigen Schüler auf dem hinteren, zum Spielplatz gelegenen Teil des Forumsplatzes / Güterhalle in Bernkastel-Kues. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traten und schlugen zwei namentlich bekannte und inzwischen inhaftierte Täter so hart auf den Geschädigten ein, dass dieser schwere Verletzungen erlitt und für mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach der Tatbegehung sollen die Täter geflüchtet sein und ihr Opfer bewusstlos zurückgelassen haben. Die Polizei Bernkastel-Kues erbittet um Mithilfe und fragt: Wer hat an dem besagten Abend die Schlägerei oder Personen in diesem Bereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell