Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Montag, den 20.09.2021, zwischen 13:45 Uhr - 16:15 Uhr, kam es im Fuhrweg in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf der rechten Fahrbahnseite abgestellter PKW, Citroen Berlingo, wurde durch einen unbekannten vorbeifahrenden Unfallverursacher am linken Außenspiegel beschädigt. Durch die Kollision dürfte an dem unbekannten Fahrzeug ebenfalls ein Sachschaden auf der Beifahrerseite entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeugführer und dem unbekannten PKW machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem@polizei.rlp.de) zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell