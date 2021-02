Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210218.1 Tangstedt: Weiblicher Leichnam in Tangstedt gefunden.

Tangstedt (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Am späten Mittwochnachmittag entdeckte ein Passant in Tangstedt, an einem Feldweg, eine weibliche Leiche.

Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine 84-Jährige handeln, die am Wochenende in Norderstedt als vermisst gemeldet wurde. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass die Frau durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen sein könnte.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistelle Norderstedt und der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist frühestens am Freitag zu rechnen.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

