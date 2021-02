Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210217.1 Kiel: Vermisster 25-Jähriger aufgefunden. Folgemeldung zu 210212.3

Kiel (ots)

Der seit vergangenem Mittwoch vermisste 25-jährige Kieler wurde bereits am Montag von einem Passanten in Kiel aufgefunden. Ein Rettungswagen brachte den unterkühlten Mann in ein Krankenhaus.

Wir bedanken uns bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Vermisstenmeldung nicht weiter zu verbreiten und aus den Online-Archiven zu löschen.

Matthias Felsch

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell